На затонулому крейсері "Москва" загинув син російського контрадмірала: подробиці

На затонулому крейсері "Москва" загинув син російського контрадмірала, який командує дивізією Чорноморського флоту РФ, Олега Криворога - Валерій Криворог.
Окупант, якого "денацифікував та демілітаризував" "Нептун", служив на крейсері у званні капітан-лейтенанта.
Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на свої джерела.
Пропагандисти повідомляють, що батько 37-річного Валерія Криворога - командир 30-ї дивізії надводних кораблів ЧФ країни-терористки Росії, до якої входила і "Москва".
Окупант зараз офіційно вважається "зниклим безвісти", адже Росія так і не визнала смерть екіпажу затонулого крейсера.
Востаннє Валерій Криворог заходив до соціальної мережі "Вконтакте" за 5 днів до того, як ЗСУ потопили "Москву".
У Чорноморському флоті РФ відмовилися коментувати інформацію про загибель сина контрадмірала.
Нагадаємо, що з крейсера "Москва" росіяни забрали тіла загиблих моряків і секретні матеріали.
Також в РФ примушують родини загиблих моряків з крейсера "Москва" замовчувати інформацію.
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