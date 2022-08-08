Компанія Baykar Makina планує відкрити в Україні виробництво байрактарів: в безпілотниках будуть стояти українські комплектувальні

Компанія Baykar Makina, яка виробляє сучасні турецькі безпілотні апарати, планує відкритися в Україні. Вони вже зареєструвалися в нашій державі та придбали земельну ділянку.

Про це в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, власник компанії Baykar Makina відкрив представнитство в Україні.

“Компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні”, — заявив Василь Боднар.

Він також переконаний, що завод в нашій державі побудують — для цього уряд затвердив двусторонню угоду та передав до парламенту на ратифікацію.

“На значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", — ппідкреслив посол.

Нагадаємо, що на думку експертів, Україна може створити свій "Залізний купол".

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