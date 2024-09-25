Скільки окупантів вдалося взяти в полон на заводі у Вовчанську: розвідник Вікінг дав відповідь

На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків російських окупантів взято у полон, декілька десятків знищено.

На заводі у Вовчанську взято в полон близько двох десятків окупантів.

Про це повідомив офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Розвідник розкрив деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу.

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"Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання", – розказав розвідник.

Вікінг підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

"На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу", – повідомив розвідник.

Нагадаємо, 24 вересня підрозділи Головного управління розвідки звільнили Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Спецгрупи ГУР зачистили усі 30 будівель об’єкта.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Деталі від розвідника! ГУР зачистило від окупантів Вовчанський агрегатний завод!

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