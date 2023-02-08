На згадку про сина: батько загиблого захисника України за свій кошт обладнав у школі комп'ютерний клас

У м. Хотин Чернівецької області батько загиблого 30-річного захисника України Василя Мороза - Леонід Мороз за свій кошт обладнав комп'ютерний клас, в школі, де навчався його син.

Про це повідомив міський голова Хотина Андрій Дранчук.

Леонід Мороз за власні кошти відремонтував та обладнав сучасною технікою комп'ютерний клас в Хотинській школі №1. Саме тут навчався захисник України Василь Мороз.

Фото: міський голова Хотина Андрій Дранчук

"Кошти на облаштування класу надав хотинчанин, батько загиблого Героя, випускника цього закладу Василя Мороза – Леонід Романович. Щира вдячність меценату і патріоту Леоніду Морозу, який у пам'ять про сина зробив цей неоціненний подарунок школі. А головна подяка – за те, що разом з дружиною виховали мужнього воїна, справжнього чоловіка, нашого захисника, якого за самовідданість та хоробрість нагороджено орденом "За мужність", - написав мер Хотина.

Фото: міський голова Хотина Андрій Дранчук

Василь Мороз воював від 2015 року, він був гранатометником. Загиблий захисник з тих, хто в перші дні широкомасштабної війни прийняв бій з ворогом. Василь загинув у віці 30 років. У квітні 2022-го з ним прощались у рідному Хотині.

Фото: міський голова Хотина Андрій Дранчук

Нагадаємо, мати загиблого Героя України Степана Тарабалки віддала частину грошей, які отримала від держави, для будівництва оздоровчого центру для українських військових. Її ідею підтримали небайдужі – хто грошима, а хто вправними руками. І наприкінці листопада Наталя Тарабалка, як і обіцяла, відкрила свій центр і встигла прийняти там зо 30 бійців.

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