"На жаль, герої вмирають": Залужний звернувся до народу у День пам'яті захисників України

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний звернувся до українського народу в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Він пообіцяв, що жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої перемоги.

"Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом. На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі.

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Схиляю голову і розділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якими захоплюватиметься світ", - написав він.

Залужний додав, що кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу.

Нагадаємо, військовий експерт вважає, що чисельність українських Збройних сил повинна значно збільшитися у післявоєнний період. Узаконення служби в резерві дозволить Україні ефективно справлятися з агресорами зі сходу чи півночі.

Окупанти в Донецьку тимчасово, а Україна і життя на Донбас повернуться обов'язково!

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