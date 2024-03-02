"На жаль, тільки один": Повітряні сили підтверджують збиття російського винищувача Су-34

Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34.
Командування Повітряних сил заявляє про збиття російського літака Су-34.
Про це заявив командувач Микола Олещук 2 березня.
"Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", – написав він у Telegram.
Раніше Микола Олещук заявив про пуск зенітних ракет по двох російських винищувачах – Су-34 і Су-35.
Нагадаємо, Збройні сили України збили 13 російських військових літаків за два тижні, найчастіше це були літаки Су-34.
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