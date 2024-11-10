"На жаль, укомплектовані вони добре": у ЗСУ заявили про підготовку росіян до нового удару на Донеччині

Для наступу на Часів Яр ворогу потрібно звести переправи через канал, чому заважають активні обстріли.

Кадрові частини російських окупаційних військ накопичуються в районі Часового Яру та Торецька Донецької області для майбутнього удару.

Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Суспільного".

"Зараз ми говоримо про те що, там знаходяться кадрові частини, укомплектовані контрактниками і комплектовані вони добре. Вони мають змогу підводити резерви, особовий склад, і на жаль мають високий рівень комплектування", – розповіла вона.

Ворог поки не має можливості зараз здійснювати наступ на Часів Яр із застосуванням техніки. Для цього йому потрібно звести переправи через канал, а цьому заважають активні обстріли", – сказала Бобовнікова.

Вона додала, що ЗСУ й надалі тримають цей канал під пильним оком нашої артилерії.

Яка ситуація на Торецькому напрямку

За інформацією речниці оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" кількість штурмів на Торецькому напрямку зменшилася, а характер атак змінився.

"Ворог використовує більшу кількість особового складу і вони несуть більші втрати. Кожного дня ми бачимо що щодня ворог втрачає 50-70 людей вбитими та пораненими", – додала речниця.

Раніше у Генштабі повідомили про напрямки, які ворог атакує найбільше.

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