"На жаль, він досі є народним депутатом": Корнієнко пояснив, чому Верховна Рада не може забрати мандат у Медведчука

"На жаль, він досі є народним депутатом": Корнієнко пояснив, чому Верховна Рада не може забрати мандат у Медведчука

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що у Віктора Медведчука поки не можуть відібрати депутатський мандат.

За його словами, у Верховної Ради немає конституційних підстав забрати мандат у депутата, якщо він перебуває під слідством, для цього потрібен вирок суду.

Про це Корнієнко повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На жаль, він досі є народним депутатом. Я не думаю, що це гарний момент, коли людина з процесуальним статусом підозрюваного у державній зраді залишається народним депутатом. Але у нас немає конституційних підстав забирати мандат, якщо особа тільки під слідством, для цього потрібен вирок суду. Я думаю, що вирок суду буде, це всі розуміють. Насправді, було б більше шляхетно з боку Віктора Медведчука написати заяву про складення повноважень, але то вже його справа", - зазначив Корнієнко.

СБУ затримала Медведчука 12 квітня. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала на виїзді з Київської області.

Пізніше Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума, російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

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