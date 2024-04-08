На Житомирщині дрони атакували обʼєкт інфраструктури: існує загроза забруднення повітря

В ніч проти 8 квітня на Житомирщині відбулася ворожа атака по обʼєкту інфраструктури. Існує пряма загроза забруднення повітря. В місті Звягель тимчасово запровадили дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти.

Зокрема, очільник ОВА Віталій Бунечко зазначив, що вдалося збити частину "Шахедів".

"Сьогодні в ночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину "Шахедів". За попередньою інформацією жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає", - написав він.

Звягельська міська рада на сторінці в мережі Facebook зазначила, що існує пряма загроза забруднення повітря.

"Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Зокрема, комісією ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 8 квітня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області та 24 ударними дронами "Shahed" із мису Чауда.

Силам ППО вдалося збити керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 безпілотників у Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Читайте також: