На Житомирщині автомобіль лісової охорони підірвався на міні: оприлюднено фото з місця трагедії

Один працівник лісництва загинув, другий - перебуває у реанімації.
На Житомирщині службовий автомобіль лісової охорони підірвався на міні.
Про це повідомив у Telegram голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
"Знову на Житомирщині лунає сумний відголос війни. На півночі області у Народицькому лісгоспі на протитанковій міні підірвався службовий автомобіль лісової охорони. На жаль, одна людина загинула, другий працівник лісництва перебуває в реанімації", - написав він.
Голова Житомирської ОВА закликав усіх мешканців регіону бути обережними й оминати неперевірені ДСНС шляхи.
"Просимо кожного жителя Житомирщини – не втрачати пильність. Небезпека мін та інших смертельних "дарунків" окупантів лишається. Будьте обережні й оминайте неперевірені ДСНС шляхи", - підсумував Бунечко.
Нагадаємо, під Києвом мешканка села Мила пішла до лісу і підірвалась на окупантській міні.