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На Житомирщині автомобіль лісової охорони підірвався на міні: оприлюднено фото з місця трагедії

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На Житомирщині автомобіль лісової охорони підірвався на міні: оприлюднено фото з місця трагедії

Фото: Житомирська обласна рада

Один працівник лісництва загинув, другий - перебуває у реанімації.

На Житомирщині службовий автомобіль лісової охорони підірвався на міні.

Про це повідомив у Telegram голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Знову на Житомирщині лунає сумний відголос війни. На півночі області у Народицькому лісгоспі на протитанковій міні підірвався службовий автомобіль лісової охорони. На жаль, одна людина загинула, другий працівник лісництва перебуває в реанімації", - написав він.

Голова Житомирської ОВА закликав усіх мешканців регіону бути обережними й оминати неперевірені ДСНС шляхи.

"Просимо кожного жителя Житомирщини – не втрачати пильність. Небезпека мін та інших смертельних "дарунків" окупантів лишається. Будьте обережні й оминайте неперевірені ДСНС шляхи", - підсумував Бунечко.

© Житомирська обласна рада
Фото: Житомирська обласна рада

Нагадаємо, під Києвом мешканка села Мила пішла до лісу і підірвалась на окупантській міні.

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