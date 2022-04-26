На Житомирщині рятувальники виявили ворожу ракету, що не розірвалась

На Житомирщині рятувальники виявили ворожу ракету, що не розірвалась

Правоохоронці зафіксували необхідні відомості для подальшого розслідування обставин воєнних злочинів РФ.

У Радомишльській територіальній громаді на Житомирщині виявили крилату ракету окупантів, що не розірвалася, а у Брусилівській громаді – уламки російської ракети.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

"Про виявлення у лісі в Радомишльській громаді крилатої ракети, що не розірвалась, поліцейських сповістили рятувальники, які обстежували місцевість і вжили заходів для безпечного знешкодження боєприпаса", - йдеться у повідомленні.

Також у м. Коростень авіаудар ворожих збройних сил поцілив по цивільних об’єктах. Внаслідок цього пошкоджень зазнали заміські будинки в дачному масиві.

Нагадаємо, на початку квітня українські війська відкинули ворога з Житомирщини.

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