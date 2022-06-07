На Житомирщині СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу до ЗСУ

На Житомирщині СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу до ЗСУ

В Житомирській області правоохоронці затримали колишнього бійця так званої “ДНР”. Хлопець намагався влаштуватися на службу у ЗСУ.

Чотири роки тому мешканець Донеччини прийняв присягу так званої “ДНР” та вступив на службу до окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як з’ясувалося, після проходження присяги хлопець упродовж року проходив військову службу у складі терористичної організації. Згодом він через Росії переїхав на підконтрольну Україні територію, а наприкінці 2021 року добровольно звернувся до військкомату з проханням взяти його до складу ЗСУ.

“Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ. Наразі зловмисник затриманий. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що зараз встановлюється справжня мета хлопця проходити службу в Україні.

Нагадаємо, що у Черкасах росіянин спалив паспорт та закликав схаменутися громадян РФ.

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