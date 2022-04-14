На Житомирщині затримали чоловіка: закликав до знищення українських патріотів

У дописах в Мережі він розпалював міжнаціональну ворожнечу.

В Овручі Житомирської області поліція викрила місцевого мешканця, який публічно закликав до протиправних дій щодо українських патріотів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області.

Зазначається, що 62-річний підозрюваний неодноразово публічно негативно висловлювався щодо українців. Він пропагував ідеї та погляди, що підривають повагу до української національності. Крім того, чоловік залишав і коментарі під чужими постами у соціальних мережах, у яких закликав фізично знищувати патріотів: бити, спалювати тощо.

Поліція направила зібрані матеріали щодо висловлювань овручанина на семантико-текстуальної експертизи. Після цього слідчі оголосили чоловікові підозру у вчиненні кримінального діяння за статтею "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

"Через свої дописи у соцмережі пропагандист розпалював міжнаціональну ворожнечу, принижував гідність українців як нації та закликав до фізичної розправи над членами патріотичних рухів України. На його переконання, лише після їх знищення можна буде вважати Україну "звільненою від нечисті", - інформує обласне управління СБУ.

Як повідомлялося, на блокпосту в Житомирській області патрульні затримали підозрілих осіб у маршрутці. Пасажирка робила фото блокпоста. Під час перевірки у її мобільному правоохоронці виявили фото та відео укріплень, військових об'єктів та об'єктів, які зазнали обстрілів армії Російської Федерації.

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