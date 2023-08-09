На Житомирщині затримали зрадницю, яка "здавала" ремонтні бази ЗСУ заради паспорта РФ

У Житомирській області контррозвідка СБУ викрила агентку Росії, яка збирала розвіддані про місця дислокації військових баз з ремонту важкого озброєння ЗСУ, у тому числі, іноземного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні цього року, і з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

"Особливу активність проявила у липні цього року, навіть використовуючи своїх знайомих. Аби здобути для ворожої розвідки інформацію про особовий склад військової частини, спеціально приїжджала до Житомира. Особисто обходила територію об’єкту, фотографувала його, зазначала периметр охорони, кількість, маршрут, і час переміщення військової техніки, вираховувала GPS-координати", - розповіли обласній прокуратурі.

У разі успішного виконання ворожих завдань куратор з РФ обіцяв своїй поплічниці безперешкодно оформити російський паспорт та допомогти з переїздом до Росії.

"На початку розвідувально-підривної діяльності зловмисниця передавала всю зібрану інформацію ворожій спецслужбі через закриті чати у месенджері. Однак, згодом російський куратор перевів свою агентку на спілкування з використанням зашифрованого каналу електронної пошти", - розповіли контрозвідники.

Співробітники СБУ затримали зрадницю за декілька днів до її спроби виїзду до РФ через треті країни.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві тренерка однієї зі шкіл бойових мистецтв виявилась ворожою інформаторкою.

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