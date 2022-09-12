На Житомирському прикордонні воїни в повній бойовій готовності через нові навчання білорусів

Білоруські війська знову проводять навчання і бряцають зброєю вздовж нашої межі. Українські вояки, і місцеві жителі з довколишніх українських сіл спокійні, люди вірять у ЗСУ, а наші солдати як ніколи вмотивовані і впевнені в собі - поля заміновані, дороги перекриті, рови викопані, йдеться в ТСН.

На кордоні з Білоруссю бійці продовжують укріплюватись і чатують. Життя у лісі для хлопців одноманітне і важке, але до незручностей звикли. «Складно перед нарядом прокидатись, о 3-6 просто не можливо прокинутись, ідеш в наряд, хоча б не проспати і хлопців не підвести», - кажуть бійці.

Їхня задача затримати ворога, якщо той посуне, бо розвідку повітряну з того боку кордону постійно намагаються проводити.

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Ці хлопці стережуть сон і спокій усього Житомирського прикордоння. Люди з тутешніх сіл добряче постраждали ударів рашистів з артилерії та авіації. Є такі села, де немає половини будинків або третини, усе згоріло разом з господарством. «Руйнування такі, що змінились геометрія даху, вони того не помічають, запитують скільки листів шифера треба замінити», - розказують підрядники.

Дома латають, дахи перекривають, але осінь і дощі вже про себе нагадують, то ж підрядники намагаються встигнути до холодів. Місцеві вже заспокоїлись, бо бачать наших військових їм довіряють і знають. що лютневого повторення тут біля кордону вже не буде.

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