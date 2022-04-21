На зруйнованих вулицях Бучі вже стелять новий асфальт, але люди досі стоять в чергу до волонтерів по хліб

На зруйнованих вулицях Бучі вже стелять новий асфальт, але люди досі стоять в чергу до волонтерів по хліб

Київські міста-супутниками столиці понад місяць була під окупацією, на деяких вулицях була ціла навала російської техніки.

Після звільнення світлини звідти облетіли увесь світ, ну а зараз її не впізнати - тут уже порожньо і навіть свіжий асфальт. І це лише маленький приклад, якими українці можуть бути згуртованими і працьовитими, зазначається в ТСН.

Буча колись була містом затишку за 30 кілометрів від Києві. Втім після майже місяця “пекла на землі”, що його тут влаштували російські війська, Буча - це місто-герой, місто-мученик.

Окрім рашистських звірств місто пережило і гуманітарне лихо. Люди ховались у підвалах без світла, води та харчів. Навіть сьогодні, через 20 днів після звільнення досі черги за хлібом від волонтерів. Грошей тут не вимагають, хто скільки може, стільки залишає, за бажанням. «У військових є обов’язок воювати, бо вони військові, я пекар, мій обов'язок пекти, бо я пекар от і все», - каже пекар-волонтер Ярослав Бурківський.

Сьогодні хлопці лише удвох наготували сто хлібин. Наступного тижня хочуть за день пекти вже по 5 сотень. А ще - до свята частуватимуть людей пасками. Мовляв, що більше роботи - то краще. «Потрібно займатись роботою: будувати, пекти, шось десь налагоджувати, світло і так далі. Тому не часу думати про те що було. Звичайно це болісно , те що сталося, але коли ти будеш про це говорити - коли ти будеш працювати?», - додає Ярослав.

Зараз вулиця в Бучі, світлини якої облетіли весь світ через скупчення спаленої ворожої техніки, вже порожня. Металобрухт уже прибрали, навіть дорожнє покриття встигли оновити, але от з іншого боку - до нуля поруйновані людські оселі, вони нагадують, через який жах довелося пройти містянам.

Associated Press

Поки на відновлення житла держава лише збирає заявки - з дорогами простіше - гарячий асфальт засипати, катком розрівняти. Аби траса, де ще недавно палали танки стала знову придатною для мирного життя. «Солярка була розлита, вона виїдає асфальт. Тобто все вирізали, вичищали», - кажуть дорожники.

12-годинний робочий день тепер звична справа для Вадима та його бригади. Лише у Бучі й сусідніх Ірпені та Бородянці від наслідків бойових дій зачищено 125 кілометрів доріг. І багато ділянок потребують бодай ямкового ремонту.

Все що забрали з вулиць Бучі, тепер можна побачити на звалищі на околиці міста - сюди постягували понищену техніку, здебільшого це випалені вщент бойові машини рашистів, де-не-де на фарбі ще залишились сліди їхнього маркування. Але є тут і десятки автомобілів місцевих жителів, прошитих ворожими снарядами, не зупиняли окупантів навіть написи «Діти» і “Люди”. Залишилися в авто і фрагмент молитви під лобовим склом, і білий прапор. Але не рятувало нічого, дірки від куль та осколків інколи розміром з кулак.

«Я до цього думала, що є Женевська конвенція, після цього я зрозуміла, що це нелюди, не військові, це садисти», - каже волонтерка Марія.

Окупанти не шкодували ані людей, ані тварин. Відома бучанська ветеринарка і зооволонтерка Марія Микитюк зрозуміла це, коли непрохані гості розстріляли її підопічного собаку. Увесь час окупації вона залишалась в Бучі.

Каже, що поїхати не могла, адже чимало людей виїжджаючи залишили у місті своїх тварин, просто випустивши їх на вулицю. Тих потрібно було годувати, доглядати, а часом і лікувати. Інколи бучанці приносили поранених домашніх улюбленців, а деколи - підопічні знаходяться самі. «Під час перших ударів забіг до нас здоровезний алабай і потім господарі знайшлись, ми всі його злякались, але ми зрозуміли, що ми всі рівні в цих умовах, всі однаково мають виживати», - каже дівчина.

Її сторінка у соцмережі зараз - це суцільні подяки від господарів, чиї звірята вижили завдяки покровительці. А сама Марія вирушає в черговий рейд, бо час годувати котів по-сусідству.

І хоч добре знає страшну статистику загиблих в час окупації, Марія все ж вірить: тварини Бучі дочекаються своїх господарів. І життя у місті знову повстане із руїн.

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