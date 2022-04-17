На зруйнованому окупантами стадіоні в Чернігові зіграли у футбол (фото)

Арена неодноразово постраждала від обстрілів.

У суботу, 16 квітня, на зруйнованому російськими окупантами стадіоні імені Юрія Гагаріна у Чернігові, де проводить домашні матчі "Десна", зібралися жителі міста та зіграли у футбол.

Про це повідомляє "Футбол України".

Зазначається, що з рахунком 2:0 перемогу у поєдинку здобула команда "Сонечко".

Нагадаємо, що цього тижня близько сотні жителів Чернігова зібралися на цьому стадіоні, щоб розібрати завали.

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