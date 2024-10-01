На ЗСУ чекає велика проблема: експерт розповів, що випускає оборонний завод в Іжевську

Костянтин Криволап очікує, що в жовтні росіяни можуть значно збільшити використання "шахедів" для атак по Україні.

В РФ модернізують БпЛА типу "шахед", а також значно збільшують їх виробництво. Українські захисники мають бути готовими до того, що ці дрони стануть більшою проблемою, адже їх буде дедалі складніше збивати.

Про це розповів авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі Radio NV.

"Приблизно в жовтні 2023 році росіяни повинні були перейти на повне виробництво "шахедів", і до травня 2025 року виготовити 6 тис. І тоді у них темп виробництва мав бути на рівні 250 "шахедів" на місяць. Але ми бачимо дуже серйозне зростання цієї кількості", – зазначив експерт.

За словами Криволапа, завод в Іжевську стає центром розвитку виробництва дронів. Він вже випускає ЗРК "Тор" та системи наведення для БУКа, модернізує власне сам БУК, а також має виробничі потужності для виготовлення композитних матеріалів, тубусів та контейнерів для ракет.

"Тобто це досить серйозне та фахове підприємство. Вони провели випробування, і думаю, підбирали найдешевшу комплектацію, щоб виконувати ті завдання, які зараз ставить Міноборони. Це підвищення спроможності боротьби з засобами РЕБ, щоб з'явилися додаткові лінії зв'язку, щоб можна було "шахед" використовувати в якості розвідника. Ці повідомлення про Старлінк [встановлений на "шахеді" – ред.], саме про це", – пояснив експерт.

Він додав, що російське оборонне відомство також поставило перед виробниками завдання збільшити бойову частину БпЛА. Водночас збільшувати дальність польоту на 3-5 тисяч км вони, здається, не намагаються, адже розуміють, що 1,5-2 тисячі км для виконання поставлених задач їм вистачає.

"Вони вчаться, розвиваються. Нам потрібно розуміти це і переозброювати наші мобільні вогневі групи або більшим серйозним ЗРК, або артилерійсько-стрілецькими засобами. Та кількість "шахедів", яка була в вересні (понад 1300 було випущено), можливо, була мінімальна. Не буду дуже здивований, якщо в жовтні ми будемо мати більшу кількість. Тому що "шахед" це дуже простий виріб, його потрібно ставити на серію. А саме завод в Іжевську здатен випускати серійну продукцію у великій кількості", – зауважив Костянтин Криволап.

Нагадаємо, за словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, у Росії зменшилася перевага у снарядах на фронті. Водночас Україні складно конкурувати з РФ у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів, адже країна-агресорка має більший промисловий потенціал.

Читайте також: