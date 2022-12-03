На зустрічі з Шойгу Лукашенко заявив про готовність Заходу “воювати до останнього українця і останнього поляка”

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що “спеціальна операція” не припиниться, оскільки Україна не погоджується “по-людськи” домовлятися.

Під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, який здійснив візит до Мінська, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь та Росія готові “відбити будь-яку агресію Заходу".

Фрагмент його розмови із головою військового відомства держави-агресорки опублікував Telegram-канал “Пул Первого”, який вважають близьким до пресслужби Лукашенка.

Самопроголошений президент Білорусі підтвердив, що російські та білоруські військові на території його країни проходять підготовку “як єдине угруповання, єдина армія”.

“Ми це не приховували... Так, як домовлялися з президентом Росії. Ви "в темі", ви це реалізуєте з нашим міністерством оборони. Ми в цьому відношенні плани виконуємо”, - запевнив Лукашенко.

Він наголосив, що на полігонах Білорусі готують і білоруських, і російських військових для того, щоб “у випадку необхідності перші ряди захисників нашої Союзної держави могли відбити будь-яку агресію з цієї території”.

“Я не збираюся нікого лякати, ви так само. Всі вже і так налякані-перелякані, але якщо вони хочуть, щоб ми мирно жили в нашому регіоні, не дивлячись на те, як на це дивляться з-за океану, і Росія, і Білорусь до цього готова. Якщо вони хочуть воювати до останнього українця чи то вже поляка, чи ще якихось найманців — це їхня справа”, - заявив Лукашенко.

За словами білоруського диктатора, ні він, ні його спецслужби не бачать готовності “до повноправних переговорів” і бажання “по-людськи домовлятися”.

“Вони бачать, на нашу думку, як продовжити війну. Ну тоді «спеціальна операція» не припиниться. Напевно, ви це краще знаєте”, - підсумував він.

Нагадаємо, раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну в спробі "втягнути НАТО в збройний конфлікт у країні під будь-яким приводом".

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