На звільнених територіях фіксуються чергові факти російських звірств – Зеленський

За словами президента, місцеві жителі повідомляють, де в окупантів були катівні, де ховали тіла вбитих, дають свідчення про те, хто допомагав окупантам.
У нещодавно звільнених від окупантів районах тривають стабілізаційні заходи.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні вночі 21 вересня.
"На звільнених територіях фіксуються чергові факти російських звірств – люди показують, де в окупантів були катівні, де ховали тіла вбитих, дають свідчення про те, хто допомагав окупантам", – зазначив глава держави.
Зеленський подякував всім працівникам правоохоронних органів, які залучені до ексгумації та встановлення правди про злочини окупантів.
"Дякую всім, хто допомагає їм. Це колосальна робота, яка потрібна заради справедливості, заради покарання кожного винного у злочинах проти українців", – підсумував президент.
Нагадаємо, в лісі у місті Ізюм, що на Харківщині, знайшли масові могили, де були поховані понад 400 українських цивільних та військових. Є тіла з ознаками тортур, є загиблі внаслідок ракетних обстрілів. Серед них багато жінок та дітей.
16 вересня в деокупованому Ізюмі розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання.
Раніше повідомлялося, що під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули із батьками під час авіанальоту окупантів.
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