На звільнених територіях фіксуються чергові факти російських звірств – Зеленський

За словами президента, місцеві жителі повідомляють, де в окупантів були катівні, де ховали тіла вбитих, дають свідчення про те, хто допомагав окупантам.

У нещодавно звільнених від окупантів районах тривають стабілізаційні заходи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні вночі 21 вересня.

"На звільнених територіях фіксуються чергові факти російських звірств – люди показують, де в окупантів були катівні, де ховали тіла вбитих, дають свідчення про те, хто допомагав окупантам", – зазначив глава держави.

Зеленський подякував всім працівникам правоохоронних органів, які залучені до ексгумації та встановлення правди про злочини окупантів.

"Дякую всім, хто допомагає їм. Це колосальна робота, яка потрібна заради справедливості, заради покарання кожного винного у злочинах проти українців", – підсумував президент.