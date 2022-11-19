На звільнених територіях півдня України почалась добровільна евакуація: деталі від Верещук

Віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила, що в Україні розпочинається добровільна евакуація зі звільнених на півдні районів, і держава бере на себе всі пов'язані з цим витрати.

Про це віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила на брифінгу.

"Йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в безпечніші регіони, а держава забезпечить їхнє перевезення, проживання, медичне забезпечення тощо", – уточнила Верещук.

Так, бажання евакуюватися вже виявили жителі Херсона – вразливі категорії громадян, які не можуть себе забезпечити.

"Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв чи Кривий Ріг у західні області. У нас на це є кошти, є розуміння і найголовніше – досвід. Тому що ми вже це робили на Харківщині та Донеччині", – розповіла міністерка.

Так, у звільнених населених пунктах складають списки охочих взяти участь в евакуації. У Миколаєві вже створено транзитний пункт, де можна перебувати протягом тижня до моменту виїзду. Звідти людей за бажанням відправляють до різних регіонів України.

Що відомо про евакуацію з півдня

Нагадаємо, раніше очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав жителів звільнених територій області евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів.

Тоді Верещук повідомила, що людей, які захочуть виїхати зі звільнених населених пунктів Херсонщини, можуть евакуювати на захід України, або до інших міст, за бажанням.

Військовий експерт Олег Жданов теж заявив про загрозу обстрілів на Херсонщині. Тож він порадив жителям правого берега Дніпра евакуюватися звідти, особливо з прибережної зони. Адже туди може діставати російська артилерія.

Українців закликають евакуйовуватися на зиму зі звільнених населених пунктів

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