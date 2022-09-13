На звільнених територіях Харківщини площею 8 тисяч квадратних кілометрів триває стабілізація - Зеленський

Президент України провів сьогодні чергову Ставку верховного головнокомандувача. Учасники, як і раніше, – Резніков, Залужний, Сирський, Ковальчук, Літвінов, Єрмак, Монастирський, Кубраков, Данілов, Лебідь та інші. Перше й головне питання – доповіді командувачів за напрямками. Олександр Сирський доповів про успіхи на Харківщині, Андрій Ковальчук – про рух Збройних сил на півдні. Розглянули проєкт бюджету на оборону й безпеку на наступний рік. Детально проаналізували ситуацію на звільненій території нашої держави.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 вересня.

Зеленський зазначив, що станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій самій звільненій території стабілізація триває.

"Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека. Прикордонникам доручено забезпечити охорону державного кордону на ділянках на звільненій території. Ще раз дякую всім нашим бійцям, які забезпечили такий масштабний і швидкий розгром окупантів на території Харківської області", - наголосив він.

Крім того, президент зауважив, що підписав сьогодні черговий указ про нагородження наших воїнів. 153 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, із них 12 – посмертно. Усі – за хоробрість у боях на сході нашої країни – на Харківщині, на Донбасі.

"Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми", - резюмував він.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, контрнаступ ЗСУ починає потрохи зупинятися. Військові формують нову лінію оборони та закріплюються на позиціях, яких досягли.

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