На звільнених територіях почали відновлювати мости і дороги: завданих збитків вже на 875 мільярдів гривень

Дорожники вже працюють над відновленням, принаймні, основних шляхів та мостів.

Три сотні зруйнованих мостів та естакад, і 23 тисячі кілометрів зруйнованих ущент доріг - лишили по собі російські солдати на вже деокупованих територіях. Це 875-ть мільярдів гривень збитків. Скільки часу та грошей потрібно, щоб усе відбудувати - поки важко сказати. Але дорожники вже працюють над відновленням, принаймні, основних шляхів та мостів.

Про це йдеться в ТСН.

Чотири мости, що з’єднували Новий Білоус із так би мовити великою землею підірвано в перші дні російської навали. До цих сіл можна і зараз дістатися партизанськми стежками. Але є такі, приміром на Чернігівщині, до яких єдина дорога лише вбрід. Деякі так і живуть із перших днів широкомасштабного вторгнення російської армії в Україні. Заблокованим людям іще під обстрілами харчі постачали лебідкою.

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Мешканцям іншого села - Сновянки, гуманітарну допомогу теж нині доставляють канатною дорогою. Спочатку думали плотом, але так вийшло значно швидше і простіше. Лише на одній Чернігівщині через війну зруйновано два десятки штучних мостів та шляхопроводів. Підірваний російськими окупантами міст між Заріччям та Смяччю, це північ регіону - селяни намагаються залатати самотужки.

Саме відсутність проїзних шляхів ускладнювала доставку гуманітарних вантажів на Чернігівщину. Після деокупації області, - рух основними шляхами зорганізували через понтони.

Щоб приступити до відновлення мосту спочатку потрібно зробити тимчасову переправу. Коли понтонний міст знімуть, почнуть побудову капітального мосту. Тонни піску змішують із відсівом та бетоном, а потім усе це уторовують. Машини їздитимуть через цю переправу, а поруч, уже днями - почнуть будувати новий капітальний міст. Нині це єдина дорога на Чернігів і відбудований через струмок переїзд зможе суттєво скоротити час на дорогу між Києвом та Черніговом.

Загалом ремонтні роботи тривають у трьох деокупованих від російської армії областях - Чернігівській , Київській, Сумській. Тут готово сім тимчасових споруд, якими вже їздять авто. Дорожники стали до Ямкового ремонту та розчищають основні магістралі. Дві з половиною сотні кілометрів доріг уже проїзні. «От, наприклад, М01 працюємо, розчищаємо і там будемо робити об’їзди штучних споруд, які зруйновані, також Київ-Чоп дороги, М06 вже на 95 відсотків ми розчистили і зараз є тимчасовий об"їзд у Стоянці, зруйнований міст будемо відбудовувати близько 2 місяців», - зазначають в «Укравтодорі».

Дорожники почали відновлювати мости на деокупованих територіях

На дорогах у трьох областях одночасно працює п’ять сотень людей, двісті одиниць техніки. Але ремонтні роботи ускладнюються через заміновані території. Росіяни, відходячи з України, замінували шляхи за собою і сапери просто не встигають усе водночас розміновувати. «Ми залежимо від військових, дуже багато заміновано, особливо біля штучних споруд, заміновані узбіччя біля доріг, тому ми приступаємо до роботи, як ЗСУ нам дають добро, що там все розміновано. Це залежить від конкретних сіл та міст «, - пояснює керівник служби автодорів Чернігівської області Роман Сміяненко.

Коли відновиться рух із Києва до Чернігова через Бровари та Кіпті дорожники не можуть сказати. Підірваний у ніч проти 23 березня російськими окупантами міст через Десну відновити не так просто. Русло Десни тут широке, річка має норовливий характер із величезною течією. Навряд чи його швидко відбудують. Але альтернативну дорогу з Києва до Чернігова дорожники обіцяють удосконалити в найкоротші строки.

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