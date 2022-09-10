На звільненій території Харківщини виявлено тіла людей зі слідами катувань — Синєгубов

Мешканці населених пунктів, які пів року перебували під російською окупацією, підтверджують факти жорстоких злочинів.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про жахливі злочини російської армії в окремих населених пунктах та повідомив, що чекає тих, хто співпрацював з окупантами.
Про це він говорив у суботу, 10 вересня, у прямому ефірі під час телемарафону "Єдині новини" в ефірі ТСН.
За його словами, на деокупованій території працюють співробітники Нацполіції, СБУ та прокуратури, розслідуючи випадки воєнних злочинів.
“Були ексгумовані декілька тіл, зараз будуть проводитися експертизи, ідентифікація. За попередніми даними є сліди катувань. Проводимо опитування місцевого населення, деякі факти підтверджуються”, - зауважив Олег Синєгубов.
Процес розслідування злочинів, які чинили окупанти на загарбаних територіях, може бути тривалим, але, як запевнив голова ОВА, усі винні будуть покарані так, як цього вимагає чинне міжнародне і національне законодавство.
“Щодо тих людей, які добровільно стали колаборантами, у рамках кримінальних проваджень буде надано оцінку їхніх дій, буде визначено, чи є ознаки кримінального правопорушення і якого саме — від держзради до сприяння окупаційній армії. Їхню долю буде вирішувати суд”, - зазначив Синєгубов.
Голова ОВА також додав, що фіксуються спроби втечі з території України тих зрадників, щодо яких вже було ухвалене заочне рішення українського суду.
“За нашими даними, вони намагаються покинути територію України, однак їх навіть на кордоні з РФ не пропускають. Тобто зрадники і там не потрібні. Тому всі отримають своє законне покарання”, - резюмував він.
Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА повідомив, що окремі населені пункти на деокупованій території Харківської області зруйновані повністю, інші потребують відновлення інфраструктури та розмінування.
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