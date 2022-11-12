На звільненій території Херсонської області почали знаходити тіла цивільних

У Бериславському районі виявили останки людей, який вбили окупанти.

У Херсонській області на звільненій території почали знаходити тіла мирних жителів, убитих під час окупації.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Міжвідомча слідчо-оперативна група, яка займається фіксацією воєнних злочинів, у селищі у Бериславському районі в льоху знайшла скелетовані останки, які, за попередніми даними, належать трьом місцевим жителям.

"У процесі первинного огляду скелетованих трупів знайдено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа, — зазначили в Офісі генпрокурора. — Останки загиблих спрямовані на проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи".

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Наразі слідство встановлює обставини вбивства та шукає свідків розправи.

Нагадаємо, 4 листопада у звільненому від окупантів селищі Високопілля на Херсонщині виявили три тіла зі слідами насильницької смерті. За попередніми даними, під час окупації Високопілля російські військові розстріляли трьох цивільних і закопали їхні тіла поблизу приватних будинків.

Крім того, 7 листопада в Генштабі заявили, що росіяни продовжують примусово вивозити мешканців Херсонщини на територію Росії. Крім того, російські військовослужбовці не припиняють мародерство і пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури. Вони крадуть гроші, продукти та засобів пересування.

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