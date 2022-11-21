"Набагато ефективніша, ніж в Ізраїлі" – військовий аналітик про успішну роботу ППО України

Відома система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка захищає повітряний простір Ізраїля, є не такою ефективною, як ППО України зараз, оскільки Ізраїль не атакують високоточними ракетами, а територія країни у десятки разів менше, порівняно з Україною.

Таку думку в ефірі Еспресо висловив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"На мою думку, "Залізний купол" – це певна реклама з боку ППО Ізраїлю, тому що вони заявляють про стовідсотковий захист країни від ворожих нападів, але це не відповідає дійсності і є тільки красивою назвою. По-перше, тому що там доволі невелика ділянка кордону і поставити велику кількість засобів ППО набагато простіше, бо це у десятки разів менше, ніж в Україні. По-друге, Ізраїль ніколи не атакували такими ракетами, якими атакують нас, а саме ракетами Х-101 чи Х-555, чи балістичними ракетами "Іскандер". По них стріляють некерованими ракетами, щось на кшталт "Градів", які доволі легко перехоплюються", - пояснив військовий аналітик.

За словами Олексія Гетьмана, якби територію Ізраїля атакували таким ж ракетами, як і територію України, то "Залізний купол" відбивав би менше цілей у відсотках, ніж протиповітряна оборона України.

"Тобто, нічого такого в Ізраїлі не побудували, а те що, побудовано у нас є набагато ефективнішою системою ППО, ніж в Ізраїлі. Якщо пояснити простими словами, то по Ізраїлю стріляють мотлохом, а по нас високоточними ракетами, які мають засоби боротьби з протиповітряними силами. Тому, у нас дуже ефективна ППО", - наголосив Гетьман.

Військовий аналітик також зазначив, що наразі Україні не вистачає тільки кількості зенітно-ракетних комплексів, тому що певна кількість дасть більш щільну оборону.

"Відповідно, відсоток збитих ворожих цілей підніметься до 80% або 90%, бо 100%, на жаль, не може перехопити жодна країна. Але той відсоток, який ми перехоплюємо є набагато вище, ніж можуть перехопити ППО багатьох країн, навіть країн НАТО", - резюмував Гетьман.

Протиповітряна оборона України

Нещодавно Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та LRU для захисту неба.

Крім того, ППО України посилить американський ракетний комплекс Hawk.

Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги для ЗСУ. До нього увійдуть сучасні ППО, ракети до HIMARS та снаряди.

В Офісі президента також повідомили, що Україна та союзники планують побудувати повітряний щит для захисту від російських ракет.

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