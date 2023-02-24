Набагато краще готові: керівник ДПСУ розповів про ризики наступу ворога з Білорусі

За його словами, давати цілковиту гарантію не можна.

Очільник Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Дейнеко заявив, що поки не має загрози повторного наступу з Білорусі. Ворог немає наявних сил для проведення наступальної операції.

Про це керівник ДПСУ сказав в інтерв'ю "Українській правді".

За словами головного прикордонника, "якщо вони спробують з Білорусі сюди зайти, то тут всі і залишаться".

"Якщо ви попросите дати гарантію, що цього не відбудеться, то я не можу. Бо я не розумію, що буде за два тижні. Якщо за два тижні я побачу розвиток ситуації, спрацює наша розвідка, отримає плани противника, карти, схеми, задум на проведення наступальної операції, то я буду змушений довести свої висновки вищому військово-політичному керівництву", - пояснив Дейнеко.

Протягом року війни, каже керівник ДПСУ, країна краще готова до можливого повторного вторгнення з території сусідньої Білорусі - "причому на будь-якому напрямку". Він наголошує, що зведені фортифікаційні споруди зможуть призупинити і уповільнити темпи наступу ворога.

"От з цією метою вони і будуються. Щоб у той час, коли ворог підійде до наших фортифікаційних споруд і буде змушений провести відповідну роботу, ми могли завдавати по ньому удари і зривати його плани", - підсумував головний прикордонник.

Нагадаємо, у ДПСУ через загрозу наступу окупаційних військ посилюють заходи безпеки на кордоні з Білоруссю та Росією. Зокрема, будують та вдосконалюють систему інженерного облаштування державного кордону. Прикордонники разом із Силами оборони України працюють вдень і вночі, створюючи ешелоновану систему фортифікації.

Читайте також:

Кремль створив план із захоплення Білорусі до 2030 року