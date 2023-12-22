"Наберемо необхідну кількість людей": Міноборони зробило заяву про рекрутинг і мобілізацію

Рекрутинг не скасовує процес мобілізації до лав Збройних сил, а також не заміняє призов. За допомогою процесу рекрутингу Міноборони планує набрати якнайбільше людей.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

З його слів, коли Міноборони каже про важливість рекрутингу, то в громадян може скластися хибне враження нібито "тепер захищає Україну тільки той, хто хоче, а хто не хоче – тому не треба". Втім, такі враження є хибними, наголошує Павлюк.

"Рекрутинг - це передусім покращення сервісу, підходів до мобілізації тих людей, які готові служити в Збройних силах. Ми їм пропонуємо добровільно, не чекаючи мобілізації чи повістки, доєднатися до ЗСУ пропонуємо вибір спеціальностей…Але це не може означати, що служитимуть лише тільки ті, хто хочуть і що тепер можна обрати тільки не бойові спеціальності, попри те, що у війську справді велика потреба в різних спеціальностях", - пояснив речник Міністерства оборони.

За допомогою рекрутингу громадянин може не чекати на повістку, а добровільно доєднатись до ЗСУ, обрати спеціальність і місце служби. Втім, "комусь треба і буквально фізично боронити країну, бо ворог сам себе не знищить", наголосив Павлюк. А тому для захисту держави в будь-якому разі наберуть необхідну кількість людей.

"Ми, звісно, зацікавлені набирати якомога більше людей механізмами рекрутингу. Але, оскільки є необхідність захистити державу, то ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна, щоб захистити Україну. Механізмами рекрутингу або механізмами мобілізації – все одно доведеться добирати", - каже Павлюк.

Як повідомлялося, 19 грудня під час щорічної пресконференції Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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