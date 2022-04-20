"Набігають на кулемети, а наші стріляють": Арестович розповів про дивний наступ військ РФ на півдні

"Набігають на кулемети, а наші стріляють": Арестович розповів про дивний наступ військ РФ на півдні

Радник голови ОП розповів, що командування окупантів погнало своїх солдатів на українські кулемети.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російське військове командування погнало окупантів у наступ на півдні України.

Про це він сказав в інтерв'ю російському правозахисникові Марку Фейгіну.

За словами радника голови ОП, "м'ясник Алеппо" генерал Дворніков, який тепер відповідальний за війну в Україні, звелів окупантам наступати на півдні України, незважаючи на перевагу України у цьому регіоні.

"Дворніков (командувач окупаційними військами РФ в Україні. — Ред.) погнав війська Росії на півдні України у наступ. Це взагалі смішно, тому що у нас там більше сил. Але вони героїчно пішли. Наші війська з подивом дивляться, як вони набігають на кулемети, щоразу це закінчується однаково. Але залізна воля командувача продовжує давити. А наші стріляють далі. "Ваші в Маріуполі наступають, під Харковом, а ви чого?", — от вони і наступають", — зазначив Арестович.

Раніше Олексій Арестович розповів про ситуацію на Херсонському напрямку: противник намагається вийти на кордони області.

Читайте також: