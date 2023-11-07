Набір металобрухту: подробиці про критичні пошкодження корабля "Аскольд" після удару ЗСУ

Збройні сили України 4 листопада завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

Журналісти Defense Express розповіли про критичні пошкодження російського корабля після атаки.

"Корабель хоч і залишився на плаву, але отримав дуже критичні пошкодження дуже важливих елементів, після чого свій корвет рашистам доведеться відбудовувати заново. І так Україна стала заодно першою в історії, хто знищив ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій свого флоту", - зазначили журналісти.

Як пише видання, влучання ракетами SCALP-EG припали саме на центральну частину корпусу корвета "Аскольд", де були розміщені 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет "Калібр" та/або П-800 "Онікс". Це знищило основну систему озброєння цього корабля.

"Більш того – судячи за характером зовнішніх пошкоджень, скоріш за все росіянам доведеться здати в утиль більшу частину (якщо не всю) бортової апаратури для управління кораблем, розміщеної на містку. А зважаючи на те, що дизельні двигуни на корветах проєкту "Каракурт" також розміщені у відсіку по центру корпусу, навряд чи силова установка цього корабля взагалі зберегла свою функціональність", - пояснює Defense Express.

Якщо росіяни наважаться відновлювати пошкоджене судно – то доведеться це робити "з нуля". Наразі пошкоджений корабель –просто набір металобрухту.

Нагадаємо, 5 листопада з'явились нові супутникові знімки з пошкодженнями російського судна "Аскольд".

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