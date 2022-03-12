"Набирають усіх підряд": ПВК "Вагнера" масово вербує "усяку потолоч" для війни з Україною

Ще кілька місяців тому в ПВК не брали нікого, крім росіян, які народилися в межах країни до 2014 року.

Приватна військова компанія (ПВК) "Вагнера" розпочала нерозбірливий найм людей, які готові вирушити воювати в Україні у складі окупаційних військ.

Про це з посиланням на співрозмовників серед найманців та оголошення в пабліках, де і раніше вербували бойовиків, повідомляє російська служба BBC.

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Зазначається, що вербування почалося ще 28 лютого. На пункт вербування у Молькіне під Краснодаром запрошують і мешканців недореспублік з ОРДЛО, і жителів окупованого Криму, та навіть іноземців. Збереглася лише заборона на наймання громадян Грузії. Наявність непогашених боргів, відсутність довідки про несудимість чи закордонного паспорта також перестали бути перешкодою.

Слід зазначити, що ще кілька місяців тому в ПВК не брали нікого, крім росіян, які народилися в межах країни до 2014 року.

Своєю чергою, один із найманців, який ще недавно знаходився поблизу кордону Росії та України, а зараз повернувся додому, також підтвердив журналістам - у пункті вербування в Молькіно під Краснодаром "набирають усіх підряд".

"Саме тих, хто з косяками, саме тих, хто з чорних списків", - сказав найманець. За його словами, формально це не Вагнер, а зібрані загони з різними іншими назвами, "усяка потолоч". "Ми їх між собою штрафбатами називаємо з пацанами", - зазначив він.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Росія проводить приховану мобілізацію на окупованому Донбасі та в Криму, оскільки їй бракує сил для наступу. Багато підрозділів РФ на цьому етапі вже знищено або втратили боєздатність, сказав головний розвідник України.

ТСН.ua

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