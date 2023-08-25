Наближаємо момент, коли F-16 допоможуть нам тримати якнайдалі російських терористів – Зеленський

Президент провів нараду, на якій вирішував питання координації саме щодо літаків.

Усі домовленості, які президент України з командою привезли додому від західних партнерів, уже почали реалізовувати. Передусім літаки F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 серпня.

"Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України. І всі разом – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів", - зазначив він.

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Зеленський повідомив, що провів 25 нараду за підсумками візитів. Тривалу нараду. Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів – саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони говорили президенту, коли він відвідував фронт.

"Готуємо й нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії", - резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав країну, де українські пілоти будуть навчатися на F-16.

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