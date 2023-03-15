Наближаються важкі бої: у Пентагоні попередили українців про загострення на фронті

На Україну чекає важка боротьба з окупантами РФ навесні та влітку 2023-го. У Пентагоні обіцяють допомогти Києву вирішити проблему боєприпасів.

Про це заявив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу.

За його словами, США тісно співпрацюють із союзниками, щоб забезпечити військові потреби України. Він зазначив, що Вашингтон працюватиме над тим, щоб доставити якнайшвидше всі необхідні боєприпаси до передових частин України.

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"Важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми наближаємося до... весни і літа... Ми продовжуємо робити все можливе, щоб забезпечити потреби України і у боєприпасах, і у протиповітряній обороні, броні... Ви чули, як міністр Остін та інші кажуть, що ми прагнемо того, щоб переконатися, що у них (українців. - Ред.) є все необхідне для успіху", – сказав він.

Генерал додав, що засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться сьогодні, 15 березня, буде присвячено нагальним потребам, зокрема, боєприпасам.

Нагадаємо, заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь вважає, що Росія не готувалася до війни такої інтенсивності і в країні-агресорці вже фіксуються проблеми із боєприпасами. Зі слів експерта, війна зараз перебуває у критичній точці.

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