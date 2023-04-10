Винищувач з РФ ледь не збив британський розвідувальний літак біля України: наблизився та випустив ракету

Інцидент стався 29 вересня в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, коли два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135, літаючи "нерозважливо". Один із літаків наблизився до британського на відстань 5 метрів, а згодом і випустив ракету - теж на відстані.

Про це пише Washington Post з посиланням на один із військових документів США, злитих нещодавно у мережу.

Інцидент міг втягнути Сполучені Штати та їхніх союзників по НАТО безпосередньо у війну в Україні. За договором НАТО, якщо член військового альянсу стає жертвою збройного нападу, всі члени альянсу розглядають це як напад на них і колективно реагують.

Інцидент підкреслює балансування, якого намагаються дотримуватися західні військові, прагнучи допомогти ЗСУ і зібрати інформацію про війну, не втягуючись при цьому в прямий конфлікт з Москвою.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів про це Палаті громад у жовтні 2022 року, але тоді він не описував проблему словами "майже збитий" і пояснив запуск ракети "технічною несправністю". За його словами, він говорив про це з російськими високопосадовцями з оборонного відомства.

Зазначимо, що представники американського оборонного відомства відмовилися коментувати зміст витоку документа.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Румунії опублікувало фото перехоплення двох російські винищувачів Су-27, що летіли над міжнародними водами в зоні відповідальності НАТО.

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