- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 504
- Час на прочитання
- 1 хв
Заява про "прорив" РФ на Дніпропетровщину має насправді зовсім іншу мету – експерт
Заяви Росії про присутність у Дніпропетровській області мають пропагандистське значення та не свідчать про реальне стратегічне просування.
Російські війська можуть намагатися просунутися до меж Дніпропетровщини, однак їхня мета — насамперед пропагандистська, а не стратегічна.
Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі “Українського радіо”.
“Вони вже вчора доповідали про те, що присутні на території Дніпропетровської області. Перевірити це неможливо, але такі заяви звучали”, — зазначив експерт.
За його словами, російська сторона поспішає оголосити про перетин адмінмежі не через реальні успіхи, а для політичного ефекту. Це має покращити їхні позиції на міжнародних переговорах і створити ілюзію розширення контролю над українськими територіями.
“Військового значення це не має, але пропагандистське — дуже велике”, — наголосив Попович.
При цьому він зауважив, що Росія не має завдання наступати безпосередньо на місто Дніпро. Нинішні просування противника вкладаються у загальну картину наступальних дій на Покровському та південно-донецькому напрямках, де також тривають спроби досягти адміністративних меж Донецької області.
“Вони просуватимуться там, де зможуть просочитися”, — резюмував аналітик.
Нагадаємо, раніше росіяни оголосили про наступ на території Дніпропетровської області, проте жодних геолокаційних підтверджень цьому немає.