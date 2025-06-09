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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Заява про "прорив" РФ на Дніпропетровщину має насправді зовсім іншу мету – експерт

Заяви Росії про присутність у Дніпропетровській області мають пропагандистське значення та не свідчать про реальне стратегічне просування.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Збройні сили України

Збройні сили України. / © Associated Press

Російські війська можуть намагатися просунутися до меж Дніпропетровщини, однак їхня мета — насамперед пропагандистська, а не стратегічна.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі “Українського радіо”.

“Вони вже вчора доповідали про те, що присутні на території Дніпропетровської області. Перевірити це неможливо, але такі заяви звучали”, — зазначив експерт.

За його словами, російська сторона поспішає оголосити про перетин адмінмежі не через реальні успіхи, а для політичного ефекту. Це має покращити їхні позиції на міжнародних переговорах і створити ілюзію розширення контролю над українськими територіями.

“Військового значення це не має, але пропагандистське — дуже велике”, — наголосив Попович.

При цьому він зауважив, що Росія не має завдання наступати безпосередньо на місто Дніпро. Нинішні просування противника вкладаються у загальну картину наступальних дій на Покровському та південно-донецькому напрямках, де також тривають спроби досягти адміністративних меж Донецької області.

“Вони просуватимуться там, де зможуть просочитися”, — резюмував аналітик.

Нагадаємо, раніше росіяни оголосили про наступ на території Дніпропетровської області, проте жодних геолокаційних підтверджень цьому немає.

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