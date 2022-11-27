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Нацбанк випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Маріуполь" (фото)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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Нацбанк випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Маріуполь" (фото)

Фото: скриншот з відео

Дизайн для медалі створила київська художниця.

Національний банк України випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Маріуполь" на знак пошани до героїв, захисників і мешканців міста.  

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Дизайн для медалі створила київська художниця Марина Куц. За її задумом, реверс медалі містить образ відданого Україні воїна, навколо якого – стилізовані уламки, зброя, перехрестя прицілу", – йдеться в повідомленні.

На аверсі медалі зображено композицію, що символізує місто-герой: фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції "Азовсталі", на які летять бомби.

© Національний банк України
Фото: Національний банк України

Також зазначається, що у написанні слова "Маріуполь" літеру "і" заміняє свічка як символ пам’яті за загиблими, а літера "о" імітує карту міста, створену з двох профілів – дитячого та дорослого, як символ примусової депортації.

Унизу на тлі стилізованих хвиль зображено якір – один з геральдичних елементів, що міститься на гербі Маріуполя. Це образ надії на звільнення та відродження українського міста.

Медаль виготовлено з нейзильберу, її тираж – до 100 000 штук (у тому числі до 50 000 штук 2022 року).

Нагадаємо, влітку в НБУ презентували пам’ятну монету "Ой у лузі червона калина".

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