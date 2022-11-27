Нацбанк випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Маріуполь" (фото)

Дизайн для медалі створила київська художниця.
Національний банк України випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Маріуполь" на знак пошани до героїв, захисників і мешканців міста.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Дизайн для медалі створила київська художниця Марина Куц. За її задумом, реверс медалі містить образ відданого Україні воїна, навколо якого – стилізовані уламки, зброя, перехрестя прицілу", – йдеться в повідомленні.
На аверсі медалі зображено композицію, що символізує місто-герой: фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції "Азовсталі", на які летять бомби.
Також зазначається, що у написанні слова "Маріуполь" літеру "і" заміняє свічка як символ пам’яті за загиблими, а літера "о" імітує карту міста, створену з двох профілів – дитячого та дорослого, як символ примусової депортації.
Унизу на тлі стилізованих хвиль зображено якір – один з геральдичних елементів, що міститься на гербі Маріуполя. Це образ надії на звільнення та відродження українського міста.
Медаль виготовлено з нейзильберу, її тираж – до 100 000 штук (у тому числі до 50 000 штук 2022 року).
Нагадаємо, влітку в НБУ презентували пам’ятну монету "Ой у лузі червона калина".
Читайте також:
- НБУ представив пам’ятну монету присвячену Військово-морським силам
- У США випустили пам'ятні монети з українською символікою (фото)
- Ватикан присвятив Україні срібну монету (фото)