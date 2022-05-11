Нацгвардія України вперше назвала свої втрати у війні з Росією

Нацгвардія України вперше назвала свої втрати у війні з Росією

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України загинули понад 500 військовослужбовців Національної гвардії.

Ще 1 697 військовослужбовців Нацгвардії зазнали поранень.

Про це розповів начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточий на брифінгу 11 травня, пише УНІАН.

"Під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Національної гвардії складають: санітарними – 1 тисяча 697 військовослужбовців, безповоротними – 501 військовослужбовець", – сказав Надточий.

Він також поінформував, що Нацгвардія бере участь в оборонній операції у Донецькому, Слобожанському, Південнобузькому та східній частині Таврійського операційного району. НГУ також здійснює прикриття кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 11 травня, загальні бойові втрати Росії у війні проти Українистановлять 26 350 осіб.

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