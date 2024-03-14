Нацгвардія України запустила рекрутингову кампанію: яких кандидатів шукають

Нацгвардія, яка окрім безпосередніх завдань з відсічі агресії російських окупантів, виконує певні специфічні завдання, на які потрібні вмотивовані кандидати.

Нацгвардія України запускає рекрутингову кампанію з платформою пошуку вакансій robota.ua. Для цього було підписано відповідний Меморандум про співпрацю.

Про це повідомили в пресслужбі Національної гвардії України.

Як зазначається, вакансії, які будуть розміщуватися на платформі, допоможуть охочим кандидатам ознайомитися та обрати ту, що найбільше підходить.

“Команда robota.ua продовжує роботу у напрямку вдосконалення системи військового рекрутингу. Ми надаємо НГУ технічні ресурси та знання для створення умов, за яких вмотивовані кандидати можуть самостійно обирати місце служби, а НГУ – безплатно розміщувати необхідну кількість вакансій. Наша спільна мета – разом зробити все можливе для перемоги України”, – сказав директор з інновацій та керівник спецпроєкту Рекрутинг для захисту України в robota.ua. Сергій Лозко.

Нацгвардія, яка окрім безпосередніх завдань з відсічі агресії російських окупантів, виконує певні специфічні завдання, на які потрібні вмотивовані кандидати. Зокрема:

Захист критичної інфраструктури.

Посилення захисту державного кордону.

Застосування мобільних вогневих груп, які підсилюють ППО.

Застосування БпЛА.

Також в Національній гвардії є вакансії для психологів та медичних працівників, водіїв та зв’язківців та інших спеціальностей, яких зараз потребують військові.

“Ми поступово адаптуємо і пробуємо нові підходи до комплектування. Зараз багато змін у технологіях, підготовці й тактиці. І змінюються певні підходи до комплектування. Комунікаційні й рекрутингові елементи спрямовані в першу чергу на те, щоб дати кандидатам зрозумілу інформацію про підрозділ, про його завдання, про підготовку”, – зазначив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко.

В НГУ також додали, що платформа не передає інформацію роботодавцю без відома шукача роботи. Натомість шукач самостійно вирішує, що хоче про себе розповісти: відправити повне резюме чи анонімне, або ж поспілкуватися в чаті без передачі персональних даних.

Нагадаємо, що новий закон про мобілізацію, над яким тривалий час працювали у Верховній Раді, може потрапити до парламенту в середині квітня поточного року.

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