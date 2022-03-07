Нацгвардія затримала пілота збитого російського винищувача, який бомбив Харківщину

Окупант особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією.

Сьогодні вночі, 7 березня, у Харкові Нацгвардія затримала пілота збитого російського винищувача.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, затриманий - заступник командира авіаційного полка, який дислокувався у Воронежі. Особисто він здійснював три вильоти між Ізюмом і Балаклією Харківської області.

"Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази. Російського військового передали для подальших слідчих дій в один із районних відділів поліції міста Харкова", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також зазначив, що пілотів було двоє. Другого російського окупанта наразі розшукують, він наразі переховується у Харкові.