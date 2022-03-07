Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Нацгвардія затримала пілота збитого російського винищувача, який бомбив Харківщину

Нацгвардія затримала пілота збитого російського винищувача, який бомбив Харківщину

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нацгвардія затримала пілота збитого російського винищувача, який бомбив Харківщину

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Окупант особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією.

Сьогодні вночі, 7 березня, у Харкові Нацгвардія затримала пілота збитого російського винищувача.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, затриманий - заступник командира авіаційного полка, який дислокувався у Воронежі. Особисто він здійснював три вильоти між Ізюмом і Балаклією Харківської області.

"Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази. Російського військового передали для подальших слідчих дій в один із районних відділів поліції міста Харкова", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також зазначив, що пілотів було двоє. Другого російського окупанта наразі розшукують, він наразі переховується у Харкові.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація