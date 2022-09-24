Нацгвардійці евакуювали людей, які ховались від обстрілів у лісі на Донеччині (фото)

Найстаршій людині було 83 роки.
Військовослужбовці Національної гвардії евакуювали мирних мешканців, які ховались від обстрілів у лісі біля Слов'янська.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Так, під час стабілізаційних дій військовослужбовцями Національної гвардії України біля Слов'янська були виявлені мирні мешканці, які ховались у лісі від обстрілів. При спілкуванні було з'ясовано, що найстаршій людині було 83 роки, а наймолодшій – 39.
"Одна з осіб не могла пересуватись самостійно через вік і хронічні хвороби. Спільними, рішучими діями ми змогли переправити найбезпечнішим шляхом людей до закінчення бойових дій у цьому районі Донеччини", - розповів гвардієць Віталій.
Людямі надали першу медичну і психологічну допомогу. Їм було надано їжу і укриття у найближчому безпечному місці, а також волонтерську допомогу.
Нагадаємо, на Харківщині прикордонники врятували підлітків, яких окупанти утримували у підвалі.
Читайте також:
- Росіяни влучили ракетами у дев'ятиповерхівку в Торецьку: з-під завалів врятували 19 людей (фото)
- Мав пухлину на обличчі: зі щоки жителя Рівненщини витягнули 8-сантиметрового гельмінта
- Керівник СБУ повідомив подробиці щодо обміну Медведчука на українських героїв (фото)