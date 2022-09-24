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Нацгвардійці евакуювали людей, які ховались від обстрілів у лісі на Донеччині (фото)

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Нацгвардійці евакуювали людей, які ховались від обстрілів у лісі на Донеччині (фото)

Фото: Facebook/Міністерство внутрішніх справ України

Найстаршій людині було 83 роки.

Військовослужбовці Національної гвардії евакуювали мирних мешканців, які ховались від обстрілів у лісі біля Слов'янська.

Про це повідомляє пресслужба МВС України. 

Так, під час стабілізаційних дій військовослужбовцями Національної гвардії України біля Слов'янська були виявлені мирні мешканці, які ховались у лісі від обстрілів. При спілкуванні було з'ясовано, що найстаршій людині було 83 роки, а наймолодшій – 39.

"Одна з осіб не могла пересуватись самостійно через вік і хронічні хвороби. Спільними, рішучими діями ми змогли переправити найбезпечнішим шляхом людей до закінчення бойових дій у цьому районі Донеччини", - розповів гвардієць Віталій.

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Людямі надали першу медичну і психологічну допомогу. Їм було надано їжу і укриття у найближчому безпечному місці, а також волонтерську допомогу.

Нагадаємо, на Харківщині прикордонники врятували підлітків, яких окупанти утримували у підвалі.

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