Нацгвардійці на півдні знищили спостережний комплекс окупантів "Муром-М" – відео удару

Українські військові знищили комплекс "Муром-М".
Одеські нацгвардійці виявили та за допомогою дрона-камікадзе знищили російський спостережний комплекс "Муром-М".
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Там зазначили, що комплекс "Муром-М" окупанти встановлюють для більшої продуктивності на вежі.
"Це вже третій комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", знищений бійцями 11-ї бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України за два місяці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ЗСУ прокоментували удар по штабу ЧФ у Севастополі – "Сюрпризи будуть ще".
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