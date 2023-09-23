Нацгвардійці на півдні знищили спостережний комплекс окупантів "Муром-М" – відео удару

Одеські нацгвардійці виявили та за допомогою дрона-камікадзе знищили російський спостережний комплекс "Муром-М".

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Там зазначили, що комплекс "Муром-М" окупанти встановлюють для більшої продуктивності на вежі.

"Це вже третій комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", знищений бійцями 11-ї бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України за два місяці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ЗСУ прокоментували удар по штабу ЧФ у Севастополі – "Сюрпризи будуть ще".

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