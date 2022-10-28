Нацгвардійці розбили ворожих розвідників і взяли в полон щойно мобілізованого окупанта

Росія кидає на війну щойно мобілізованих вояків, які потрапляють у полон під час першого ж зіткнення з ЗСУ.

Спецпризначенці Національної гвардії розбили ворожу ДРГ противника на Донецькому напрямку та взяли у полон "свіжомобілізованого" з так званої "ДНР".

Про це 28 жовтня повідомила пресслужба Нацгвардії.

Російський окупант розповів, що він був мобілізований зовсім нещодавно, після чого його одразу відправили разом з іншими такими чоловіками у район ведення бойових дій. Вже під час одного із перших зіткнень їхню групу розбили.

Полоненого нацгвардійці передали відповідним службам.

#Спецпризначенці Національної гвардії України розбили групу дрг противника ⚔️на Донецькому напрямку та захопили у... Опубликовано Національна гвардія України Пятница, 28 октября 2022 г.

Нагадаємо, ЗСУ почали брати у полон російських "мобіків" одразу після відповідного указу Путіна. Так, наприкінці вересня спікер Одеської ОВА Сергій Братчук показав відео, на якому полонений росіянин розповідає, за яких обставин потрапив на війну до України. Росіянин встиг повоювати всьго кілька днів і вже опинився у полоні.

Мобілізація в Росії: останні новини

На території країни-агресора почали розглядати можливість примусової "трудової мобілізації" студентів. Якщо таке рішення буде прийнято, то студентів профтехучилищ направлятимуть на роботу замість мобілізованих працівників підприємств.

Крім того, У РФ дозволили призивати на війну засуджених за тяжкі злочини.

Зокрема, у так званій "ДНР" підконтрольна Кремлю "влада" почала готувати чергову партію ув'язнених для відправлення на фронт. У фейковій "республіці" збираються призвати понад 300 засуджених осіб.

Тим часом у російському Новосибірську помер вже третій мобілізований. Чоловік прибув із Туви і помер після вживання алкоголю.

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