Гвардійці помітили чоловіка, що пересувався на електробайку та намагався покинути місце вибуху в обхід блокпосту.
Нацгвардійці затримали чоловіка за підозрою в розвідувальній діяльності на окупанта, повідомляє Національна поліція України.
Невдовзі після того, як в столиці пролунав вибух, гвардійці помітили чоловіка, що пересувався на електробайку та намагався покинути місце події в обхід блокпосту.
На вимогу правоохоронців водій не зупинився, відтак був затриманий примусово.
"Як виявилося згодом, чоловік намагався втекти не випадково, оскільки на мобільних пристроях затриманого містилися докази причетності до диверсійно-коригувальної діяльності проти громадян України", - передають у поліції.
Згідно з датами, на фото ця особа займалася такою діяльністю практично з початку бойових дій.
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