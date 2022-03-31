Нацгвардійці затримали чоловіка за підозрою в розвідувальній діяльності на окупанта

Нацгвардійці затримали чоловіка за підозрою в розвідувальній діяльності на окупанта

Гвардійці помітили чоловіка, що пересувався на електробайку та намагався покинути місце вибуху в обхід блокпосту.

Нацгвардійці затримали чоловіка за підозрою в розвідувальній діяльності на окупанта, повідомляє Національна поліція України.

Невдовзі після того, як в столиці пролунав вибух, гвардійці помітили чоловіка, що пересувався на електробайку та намагався покинути місце події в обхід блокпосту.

На вимогу правоохоронців водій не зупинився, відтак був затриманий примусово.

Національна поліція України

"Як виявилося згодом, чоловік намагався втекти не випадково, оскільки на мобільних пристроях затриманого містилися докази причетності до диверсійно-коригувальної діяльності проти громадян України", - передають у поліції.

Згідно з датами, на фото ця особа займалася такою діяльністю практично з початку бойових дій.

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