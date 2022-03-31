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Нацгвардійці затримали чоловіка за підозрою в розвідувальній діяльності на окупанта

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Нацгвардійці затримали чоловіка за підозрою в розвідувальній діяльності на окупанта

Національна поліція України

Гвардійці помітили чоловіка, що пересувався на електробайку та намагався покинути місце вибуху в обхід блокпосту.

Нацгвардійці затримали чоловіка за підозрою в розвідувальній діяльності на окупанта, повідомляє Національна поліція України.

Невдовзі після того, як в столиці пролунав вибух, гвардійці помітили чоловіка, що пересувався на електробайку та намагався покинути місце події в обхід блокпосту.

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На вимогу правоохоронців водій не зупинився, відтак був затриманий примусово.

Національна поліція України / ©
Національна поліція України

"Як виявилося згодом, чоловік намагався втекти не випадково, оскільки на мобільних пристроях затриманого містилися докази причетності до диверсійно-коригувальної діяльності проти громадян України", - передають у поліції.

Згідно з датами, на фото ця особа займалася такою діяльністю практично з початку бойових дій.

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