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Нацгвардійці затрофеїли під Лиманом російський танк (фото)

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Нацгвардійці затрофеїли під Лиманом російський танк (фото)

Фото: Національна гвардія України

ЗСУ отримали у розпорядження російський танк Т-72Б3.

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України захопила новий трофей під Лиманом на Донеччині – російський танк Т-72Б3.  

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії України.

"Це найпоширеніша із сучасних модифікацій старих танків рашистів. Ще раз дякуємо міністерству нападу Росії за подарунок. Працюємо далі", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 2 жовтня, ЗСУ повністю зачистили Лиман на Донеччині.

У суботу, 1 жовтня, стало відомо, що Збройні сили звільнили Лиман в Донецькій області. Українські військові встановили державний прапор на в'їзному знаку до міста.

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