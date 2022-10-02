Нацгвардійці затрофеїли під Лиманом російський танк (фото)

ЗСУ отримали у розпорядження російський танк Т-72Б3.
Бригада швидкого реагування Національної гвардії України захопила новий трофей під Лиманом на Донеччині – російський танк Т-72Б3.
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії України.
"Це найпоширеніша із сучасних модифікацій старих танків рашистів. Ще раз дякуємо міністерству нападу Росії за подарунок. Працюємо далі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 2 жовтня, ЗСУ повністю зачистили Лиман на Донеччині.
У суботу, 1 жовтня, стало відомо, що Збройні сили звільнили Лиман в Донецькій області. Українські військові встановили державний прапор на в'їзному знаку до міста.
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