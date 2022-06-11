Нацгвардійці знищили вогневу позицію ворожої ДРГ у Мар'їнці на Донеччині

Українські гвардійці знищили вогневу позицію ворожої диверсійно-розвідувальна група у Мар'їнці на Донеччині.

Зазначається, що цього тижня в неконтрольовану "сіру" зону населеного пункту зайшов ворожий гранатометний розрахунок. ДРГ, яка була озброєна радянським гранотометом РПГ-7, закріпилися в одному покинутому напівзруйнованому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

"Захід ворога на позицію від самого початку був помічений пильними гвардійцями. Два дні бійці вели цілодобове спостереження за діями росіян, щоб вияснити плани та дочекатися зручного моменту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за три дні окупанти почали рух для облаштування вогневої точки на даху будинка, почали укріплювати щось. Саме тоді прицільним влучанням міни із 120-мм міномету нацгвардійці блискавично зруйнували плани ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Як повідомлялося, на Запоріжжі знищити ворожий склад боєприпасів і бліндаж, ліквідовано 13 загарбників. Також знищено один БПЛА "Орлан-10", одну самохідна артилерійську установку, три БТР і один БМП, а також один міномет.

Читайте також: