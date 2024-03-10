Нацгвардійці зупинили дві колони російської техніки на півдні – потужне відео

Військові Нацгвардії, які тримають оборону на півдні України, зупинили дві колони російської техніки.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Так, аеророзвідкою бригади НГУ "Спартан" було помічено дві колони ворожої техніки які рухалися у напрямку позицій українських військ.

"В першу чергу окупанта зустріла влучними пострілами артилерія, змусивши ворога майже повністю знизити темп атаки. У цей час пілоти ударних дронів підіймають в повітря дрони. Вдала взаємодія підрозділів 3 бригади оперативного призначення "Спартан" дає повний контроль над ситуацією", - йдеться у повідомленні.

В результаті дві одиниці ворожої техніки були уражені пілотами ударних авіаційних комплексів, дві одиниці були знищені за допомогою артилерії. Весь особовий склад противника було ліквідовано. Атаку зупинено.

Нагадаємо, український снайпер збив дрон окупантів ZALA (фото).

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