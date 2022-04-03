Нацгвардійців з ЧАЕС, яких російські окупанти взяли в полон, морять голодом та спрагою

Захоплені військовослужбовці перебувають на території Росії та Білорусі.
Російські окупанти захоплюють в полон українських військових. Вивезених росіянами з Чорнобильської АЕС бійців Національної гвардії України морять голодом та не дають води.
Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова, посилаючись на слова дружини одного з полонених.
Також, за словами Денісової, відомо, що захоплені військовослужбовці перебувають на території Росії та Білорусі. Наразі про їхній стан здоров’я нічого не відомо.
"Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, які охороняли станцію і були захоплені рашистами 24 лютого 2022 року, ймовірно перебують на території російської федерації (м. Смоленськ) та Республіки Білорусь (м. Брагін). За її інформацією, бранців морять голодом і не дають води", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники, які понад місяць перебували на Чорнобильській АЕС та в зоні відчуження, втекли зі станції, коли почали проявлятися перші ознаки радіації. Разом із собою вони взяли в полон українських нацгвардійців.
Зауважимо, вже є перші жертви серед російських військових через променеву хворобу. Як повідомляє Військово-медична служби РФ, зафіксована перша смерть окупанта в Чорнобилі від променевої хвороби. Ще 26 осіб госпіталізовано та 73 у тяжкому стані відправлено до госпіталів для обстеження та лікування.
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