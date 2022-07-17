Нацгвардієць "Іглою" ліквідував вже шість російських штурмовиків Су-25

Військовий Національної гвардії України в складі Сил оборони знищив ще один ворожий штурмовик Су-25 за допомогою ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляє Національна гвардія України.

"Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання, захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку, та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною "подружкою" ПЗРК "Ігла", - йдеться в повідомленні.

У соцмережах українці вже прозвали нацгвардійця "Запорізьким месником". Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "Су-25" та одна крилата ракета окупантів

"Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати - менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім", – зазначає боєць.

Нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога на позиції ЗСУ, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня йому вдалося збити крилату ракету. А вже на ранок наступного дня, 17 липня, він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою".

Нагадаємо, ЗСУ та СБУ разом збили два літаки окупантів на Запорізькому напрямку.

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