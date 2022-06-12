Нацгвардієць з першого пострілу за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Ігла" збив російський безпілотник

Українські захисники зривають плани російських загарбників захопити Сєвєродонецьк. Наразі у місті тривають жорстокі бої.
Нацгвардієць, який разом із ЗСУ захищає Сєвєродонецьк, з першого пострілу за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10".
Про це повідомляє Національна гвардія України на сторінці у Facebook.
"Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі. Переможемо ворога. Все буде Україна", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, ситуація у Луганській області залишається складною. Російські військові зруйнували два мости, що ведуть до Сєвєродонецька, і обстрілюють Лисичанськ. Під час ворожого обстрілу у Лисичанську загинула шестирічна дитина.
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