Нацгвардієць з першого пострілу за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Ігла" збив російський безпілотник

Нацгвардієць з першого пострілу за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Ігла" збив російський безпілотник

Українські захисники зривають плани російських загарбників захопити Сєвєродонецьк. Наразі у місті тривають жорстокі бої.

Нацгвардієць, який разом із ЗСУ захищає Сєвєродонецьк, з першого пострілу за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомляє Національна гвардія України на сторінці у Facebook.

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"Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі. Переможемо ворога. Все буде Україна", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ситуація у Луганській області залишається складною. Російські військові зруйнували два мости, що ведуть до Сєвєродонецька, і обстрілюють Лисичанськ. Під час ворожого обстрілу у Лисичанську загинула шестирічна дитина.

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