Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нацгвардієць з першого пострілу за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Ігла" збив російський безпілотник

Дата публікації
Перегляди
1255
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нацгвардієць з першого пострілу за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Ігла" збив російський безпілотник

Фото: Національна гвардія України

Українські захисники зривають плани російських загарбників захопити Сєвєродонецьк. Наразі у місті тривають жорстокі бої.

Нацгвардієць, який разом із ЗСУ захищає Сєвєродонецьк, з першого пострілу за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК)  "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10". 

Про це повідомляє Національна гвардія України на сторінці у Facebook.

"Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі. Переможемо ворога. Все буде Україна", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ситуація у Луганській області залишається складною. Російські військові зруйнували два мости, що ведуть до Сєвєродонецька, і обстрілюють Лисичанськ. Під час ворожого обстрілу у Лисичанську загинула шестирічна дитина.

Дмитро Снєгирьов: їх тактика створення малих котлів

Дмитро Снєгирьов: їх тактика створення малих котлів

Читайте також:

Наступна публікація