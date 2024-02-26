Начальник Генштабу РФ Герасимов нібито був на фронті в Україні та заявив, що "ЗС РФ - номер один"

Чи був російський генерал дійсно в зоні бойових дій - із опублікованих кадрів незрозуміло.

У Міністерстві оборони РФ показали начальника Генерального штаба Валерія Герасимова, який нібито побував в зоні бойових дій в Україні.

Відео із Герасимовим опублікувала пресслужба оборонного відомства країни-терористки.

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"Начальник Генерального штабу ЗС РФ – перший заступник Міністра оборони Російської Федерації генерал армії Валерій Герасимов відвідав командний пункт 58 загальновійськової армії Південного військового округу в зоні проведення спеціальної військової операції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Герасив нібито на командному пункті заслухав доповідь командувача 58-ї загальновійськової армії про обстановку в зоні відповідальності армії та порядок подальших дій об'єднання.

Чи був російський генерал дійсно в зоні бойових дій - незрозуміло, оскільки із відео видно, що Герасимов спочатку летить у літаку, а потім уже в якомусь приміщенні роздає нагороди окупантам. Ба більше, він назвав російську армію, яка за два роки не досягля стратегічних цілей, "номер один" у світі.

Нагадаємо, за інформацією західного виданнях WP, СБУ ледь не знищила начальника Генштабу РФ Герасимова.

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